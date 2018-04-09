Kalkım Balıklı Kaplıcası Gün Yüzüne Çıkarılacak

Sivas Valisi Davut Gül, Kangal ilçesinde bulunan Kalkım Balıklı Kaplıcası'nın turizme kazandırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında, Maden Tetkik Arama (MTA) Orta Anadolu 1. Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Gül, kurumun çalışmaları hakkında MTA Bölge Müdürü Ramazan Daştan'dan bilgi aldı.

Gül, burada basın mensuplarına, Kalkım Balıklı Kaplıcası'nda devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bölgenin imar planının onaylandığını belirten Gül, altyapı çalışmalarının bu yıl başlatılacağını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bölgenin ihale edileceğini ve ihale neticesinde özel sektör tarafından kaplıca alanının değerlendirileceğini dile getiren Gül, "Ülkemiz ve Sivas'ımızın bu kıymetli değerinin gün yüzüne çıkmasını hedefliyoruz. Amacımız bu zenginliğin uluslararası alanda bilinirliğini artırarak, büyük yatırımcıların sağlık turizmine katkı sağlamasıdır." dedi.

Demir rezervinin yüzde 36'sı Sivas'ta

Ramazan Daştan da yer altı kaynakları ve jeolojik varlıklar bakımından oldukça zengin Sivas'ta, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için başta madencilik sektörü olmak üzere çeşitli alanlara rehberlik eden, arama, araştırma ve analiz faaliyetleri yürüten MTA Bölge Müdürlüğünün son yıllarda gerçekleştirdiği ve planlanan çalışmalarını sunum eşliğinde anlattı.

Sivas'ın sahip olduğu maden rezervleri ve potansiyelleri hakkında bilgi veren Daştan, il sınırları içinde son yıllarda yapılan arama, etüt ve sondaj faaliyetlerini anlattı. Çeşitli tenör ve rezervlere sahip metalik madenler, endüstriyel ve enerji hammaddeleri bakımından Sivas'ın ülkenin en önemli illeri arasında yer aldığını ifade eden Daştan, özellikle demir rezervinin yüzde 36'sının Sivas'ta bulunduğunu söyledi. Daştan ayrıca altın, krom, kurşun, çinko ve manganez rezervlerinin de yapılacak yeni araştırmalar ışığında daha da artacağını belirtti.



Jips-alçıtaşı rezervi bakımından yüzde 80'le Sivas'ın ilk sırada yer aldığını aktaran Daştan, linyit ve jeotermal kaynakları hakkında da bilgiler verdi.

Sıcak Çermik'te bulunan jeotermal kuyulara ilaveten Yukarı Yıldızlı bölgesinde 37 santigrat derece ve 200 litre/saniye debide termal turizm kullanımına uygun yeni bir kaynak tespit edildiğini dile getiren Daştan, Emirhan Kayalıkları, Gürün Gökpınar, Şuğul Kanyonu, Balıklı Çermik, Sızır Şelalesi, Uyuz Çermik, Divriği- Maltepe Peribacaları, Tödürge Kaya Mağaraları gibi jeolojik miras varlıklarıyla da gelecekte jeopark niteliğinde değerlendirilebilecek önemli alanların bulunduğunu ifade etti.