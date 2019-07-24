Kalın-Jeffrey görüşmesi sonrası ABD'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan ABD Türkiye Büyükelçiliği, "Görüşmeler samimi, pozitif ve yapıcı geçti. Görüşmeler gelecekte sürecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti. Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü. ABD Türkiye Büyükelçiliği, ikilinin görüşmesi sonrası yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada "Görüşmeler samimi, pozitif yapıcı geçti. Gelecekte sürecek. ABD ve Türkiye Münbiç yol haritasında somut ilerleme konusunda taahhütlerine sadık" denildi.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen heyetler arası görüşmede Fırat'ın doğusunda 'güvenli bölge' tesisi ile DEAŞ, PKK/YPG/PYD dâhil tüm terör unsurlarına karşı mücadele başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda; Suriye'nin genelinde terörle mücadele, Münbiç Yol Haritası, anayasa komisyonu, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması konuları görüşüldü.

Görüşmede; güvenli bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu ifade edildi ve Suriye konusunda iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı."