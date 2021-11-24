KALEİÇİ'NDE ROMANTİK KONSER

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi semti, 'Romantizmin Kıyısında' adlı konser, ilgiyle dinlendi.

Bünyesinde Helenistik döneme ilişkin anıt eserlerin yer aldığı ve 'Konak Konserleri'nin düzenlendiği bir otelin 'RE 22 Kültür Sanat Evi'nde gerçekleşen konserde, Antalya Devlet Konservatuarı Öğr. Gör. Piyano Sanatçısı Ekaterina Aktı ile Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Klarinet Sanatçısı Elif Aksoy sahne aldı. Klasik müzik dinletisine Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal da katıldı.

ROMANTİK ESERLER DİNLENDİ

Tarihi Kaleiçi semtinde 'Konak Konserleri' projesini başlatan RE 22 Kültür Sanat Evi'nin yöneticisi Rengin Ekmekçioğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan konserde Ekaterina Aktı piyanosuyla, Elif Aksoy klarinetiyle dünyaca ünlü besteciler Johannes Brahms, Sergey Rachmaninoff, Robert Schumann'ın romantik eserlerini yorumladı. Solist sanatçılar, klasik müzik severlere piyano ve klarinetten yayılan namelerle keyifli, neşeli dakikalar yaşattı.

ÇİÇEKLE TEŞEKKÜR

Rengin Ekmekçioğlu, Ekaterina Aktı ile Elif Aksoy'a çiçekle teşekkür etti. Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal da "Değerli izleyicilerimize yorumladığınız eserlerle çok güzel bir akşam yaşattınız" diyerek kutladı.