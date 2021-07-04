Kale ovalarında "kırmızı" mesaisi başladı
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Kale ovalarında "kırmızı" mesaisi başladı

Kale ovalarında 'kırmızı' mesaisi başladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz - Haberler | Güncel

Denizli'nin Kale ilçesinde, güneşte kurumaya bırakılan domatesler çiftçinin gelir kaynağı olmayı sürdürüyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde, güneşte kurumaya bırakılan domatesler çiftçinin gelir kaynağı olmayı sürdürüyor.

Nisan ayında ekimi, temmuzda ise hasadı yapılan domatesler araçlarla kurutulacağı geniş alanlara getiriliyor.

Sabah gün doğumuyla başlayan domates mesaisinde, toprak zemin üstüne serilmiş beyaz örtüyle kaplı alana dağıtılan domatesler tek tek ortadan ikiye kesiliyor. Daha sonra işçiler tarafından alana seriliyor.

Çiftçi Abdil Tıkım AA muhabirine, her yıl tarladan toplanan domatesleri tuzlayıp yaklaşık 1 hafta boyunca güneş altında beklettiklerini söyledi.

Kuru domatese yerli ve yabancı misafirlerin ilgi gösterdiğini anlatan Tıkım, "Bizim domates kurusunu çok beğeniyorlar. Bir sene önce alan yerli turistler bu sene tekrar geliyor. Böylelikle biz de üretimi artırıyoruz. Bu bizim geleneğimiz. Biz fabrika usulü değil, tamamen elde yapıyoruz." diye konuştu.

Kale ovalarında 'kırmızı' mesaisi başladı
Kale ovalarında 'kırmızı' mesaisi başladı
Kale ovalarında 'kırmızı' mesaisi başladı
Kale ovalarında 'kırmızı' mesaisi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz

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