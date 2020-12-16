Kale'de zirai ilaç ambalaj atıkları için toplama merkezleri kurulacak
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Kale'de zirai ilaç ambalaj atıkları için toplama merkezleri kurulacak

16.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:56
Kale'de zirai ilaç ambalaj atıkları için toplama merkezleri kurulacak

Denizli'nin Kale ilçesinde belediye tarafından zirai ilaçların ambalaj atıklarının bertaraf edilmesi için proje başlatıldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde belediye tarafından zirai ilaçların ambalaj atıklarının bertaraf edilmesi için proje başlatıldı.

"Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Bertaraf Edilmesi Projesi'nin" tanıtımı, Halk Eğitim Merkezi salonunda yapıldı.

Kale Kaymakamı Abdülkadir Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçenin tarımında lokomotif ilçelerden biri olduğunu belirterek, 12 bin 500 dekar tarım arazisine sahip ilçede tütün, zeytin, Kale biberi ve diğer tarım ürünlerinin yetiştirildiğini belirtti.

Sulu tarım yapılan, özellikle sebze ve meyvelerin yoğun olarak yetiştirildiği bölgelerde bitkilerde görülen hastalık ve zararlılarla mücadele sırasında kullanılan zirai ilaçların ambalajlarının önemli miktarda çevreye rastgele bırakıldığını ya da yakıldığını dile getiren Şahin, "Bu tür uygulamalar ciddi çevre ve insan sağlığı sorunlarına neden olmaktadır. Bundan sonra bu atıklar daha bilinçli olarak belediyemizin verdiği torbalarda ve atık merkezlerinde toplanacaktır." dedi.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, "Zirai mücadele ilaç ambalajlarının tehlikeli atık statüsünde değerlendirildiğinden, tarımda verimliliğin, kalitenin, sürdürülebilirliğin yanı sıra insan sağlığı, doğal denge ve çevrenin korunması gibi nedenlerle bölgemizde 6 noktaya atık toplama merkezleri kurduk. Bu merkezleri ileriki günlerde çoğaltacağız." diye konuştu.

Kale Ziraat Odası Başkanı Halil Saygın ise bölgede tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde hastalık ve zararlılarla etkin mücadelede kullanılan zirai ilaçların ambalaj atıklarının doğaya ve insan sağlığına zarar vermemesinin önemine dikkat çekerek, bu projenin başarısında sahadaki çiftçilerin samimi desteklerinin payının büyük olacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz

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