Kale'de üretilen tahin, iç ve dış pazarda ilgi görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kale'de üretilen tahin, iç ve dış pazarda ilgi görüyor

Kale'de üretilen tahin, iç ve dış pazarda ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz - Haberler | Güncel

Denizli'nin Kale ilçesinde dedelerinin taş değirmende başlattığı tahin üretimini modern tesislere taşıyan kardeşler, günlük 500 kilo tahin üreterek iç ve dış pazara gönderiyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde dedelerinin taş değirmende başlattığı tahin üretimini modern tesislere taşıyan kardeşler, günlük 500 kilo tahin üreterek iç ve dış pazara gönderiyor.

Dede Mustafa Ercanlı'nın yaklaşık yüz yıl önce taş değirmende yaptığı tahinciliği babaları Halil Ercanlı'dan devralan Mustafa, Ahmet, Ali ve Yusuf Ercanlı kardeşler, kurdukları modern fabrikada susam işlemeye başladı.

Susam ve tahinde üretimi artıran, günlük 500 kilogram tahin üretim kapasitesine ulaşan kardeşler, Ankara, İzmir ve Antalya'da kurdukları bayilik ağının yanı sıra internet üzerinden de satış yapmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kale'de üretilen tahin, iç ve dış pazarda ilgi görüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 13:28:47. #1.14#

title