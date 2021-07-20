Kale'de üretilen tahin, iç ve dış pazarda ilgi görüyor

Denizli'nin Kale ilçesinde dedelerinin taş değirmende başlattığı tahin üretimini modern tesislere taşıyan kardeşler, günlük 500 kilo tahin üreterek iç ve dış pazara gönderiyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde dedelerinin taş değirmende başlattığı tahin üretimini modern tesislere taşıyan kardeşler, günlük 500 kilo tahin üreterek iç ve dış pazara gönderiyor.

Dede Mustafa Ercanlı'nın yaklaşık yüz yıl önce taş değirmende yaptığı tahinciliği babaları Halil Ercanlı'dan devralan Mustafa, Ahmet, Ali ve Yusuf Ercanlı kardeşler, kurdukları modern fabrikada susam işlemeye başladı.

Susam ve tahinde üretimi artıran, günlük 500 kilogram tahin üretim kapasitesine ulaşan kardeşler, Ankara, İzmir ve Antalya'da kurdukları bayilik ağının yanı sıra internet üzerinden de satış yapmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz