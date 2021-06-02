Kale'de sağanak ve doludan etkilenen arazilerde hasar tespit çalışması
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Kale'de sağanak ve doludan etkilenen arazilerde hasar tespit çalışması

Kale'de sağanak ve doludan etkilenen arazilerde hasar tespit çalışması
Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz - Haberler | Güncel

Denizli'nin Kale ilçesinde dün etkili olan sağanak ve doludan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde dün etkili olan sağanak ve doludan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

İlçede etkili olan dolu ve sağanak, Gökçeören Mahallesi'nde ekili yaklaşık bin dekarlık arazide hasara neden oldu.

Kaymakam Abdulkadir Şahin, AA muhabirine, hasar tespit çalışmalarının başladığını, devletin tüm kurumlarıyla çiftçinin yanında olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz

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