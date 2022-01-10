Kale'de Esnaf Odası Başkanı İlyas Barçın güven tazelendi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına İlyas Barçın yeniden seçildi.

Kale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Salonu'nda yapılan genel kurulda, İlyas Barçın ve Sedat Kaysel başkanlık için yarıştı.

Kaysel'in 135 oy aldığı oylamada 424 oy alan mevcut başkan Barçın tekrar başkanlığa getirildi.

Barçın, kendisine oy verenlere teşekkür etti.

AA / Mustafa Emeksiz - Son Dakika Haberleri

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