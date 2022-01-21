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Kale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Mustafa Emeksiz - Haberler | Güncel

Denizli'nin Kale ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Narlı Mahallesinde Ayhan Bademli'nin kullandığı 20 FN 883 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Galip Yarano'yu çevre hastanelere kaldırdı.

AA / Mustafa Emeksiz - Son Dakika Haberleri

Otomobil, Denizli, Güncel, Haber

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