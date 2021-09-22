Kale'de "Avrupa Hareket Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde "Avrupa Hareket Haftası" çeşitli etkinlikle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında ilçede düzenlene bisiklet turunda katılımcılar 5 kilometre pedal bastı.

Kale Çarşı Meydanı'ndan başlayan tur Karacaoluk'taki piknik alanında sona erdi.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, yaptığı konuşmada, bisikleti öne çıkarmak ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmek istediklerini söyledi.