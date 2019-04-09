Kalçasını Açan Hatice'den İlginç Jennifer Lopez Açıklaması: Beni Taklit Ediyor

Kalçasını Açan Hatice'den İlginç Jennifer Lopez Açıklaması: Beni Taklit Ediyor

Manken olarak katıldığı defilede kalçasını açan şarkıcı Hatice, Jennifer Lopez'in kendisini taklit ettiğini söyledi.

Podyumda yürüdüğü anda birden elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını gösteren Hatice yine sosyal medyayı salladı. Uzun bir aradan sonra yeni bir klip çeken 49 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, klipteki cesur sahneleriyle gündem oldu. Hatice de dünyaca ünlü şarkıcının klibine ilginç bir gönderme yaptı.

"HATİCE YAPAR JENNIFER LOPEZ TAKLİT EDER"

Instagram hesabından defiledeki görüntüsünü ve Jennifer Lopez'in klipteki sahnesini paylaşayan Hatice, 'Hatice yapar, Jennifer Lopez taklit eder' notunu yazdı.

GÖNDERMEDE BULUNDU

Paylaşımları ve açıklamalarıyla olay olan Hatice geçtiğimiz günlerde de Nurgül Yeşilçay'ın katalog çekimlerindeki fotoğraflarına göndermede bulunmuştu.

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YORUMLAR (70)

  • COMOLOKKO:
    KADINDA Bİ YERLERİNİ AÇMA DIŞINDA PEK MEZİYET OLMAYINCA BÖYLE SAĞA SOLA SARIYOR İŞTE. Bİ O YAPABİLİR ARTIK BAŞKASI YAPINCA HATİCE Yİ TAKLİT ETMİŞ OLUYOR. AÇTI GÜNDEM OLDU UNUTULDU YİNE BAŞA SARDI NİYE? YETENEK YOK-SES YOK-ALBÜM YOK-KONSER YOK BÖYLE YAPA YAPA GÜNDEM OLUCAK
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  • ÖMERSİN:
    haticeeee haticeeee haticeeee. dünyadaki en gereksiz insanlar halay çekse sen halay BAŞŞŞŞŞŞŞI olurdun.
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