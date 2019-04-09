Kalçasını Açan Hatice'den İlginç Jennifer Lopez Açıklaması: Beni Taklit Ediyor

Podyumda yürüdüğü anda birden elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını gösteren Hatice yine sosyal medyayı salladı. Uzun bir aradan sonra yeni bir klip çeken 49 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, klipteki cesur sahneleriyle gündem oldu. Hatice de dünyaca ünlü şarkıcının klibine ilginç bir gönderme yaptı.

"HATİCE YAPAR JENNIFER LOPEZ TAKLİT EDER"

Instagram hesabından defiledeki görüntüsünü ve Jennifer Lopez'in klipteki sahnesini paylaşayan Hatice, 'Hatice yapar, Jennifer Lopez taklit eder' notunu yazdı.

GÖNDERMEDE BULUNDU

Paylaşımları ve açıklamalarıyla olay olan Hatice geçtiğimiz günlerde de Nurgül Yeşilçay'ın katalog çekimlerindeki fotoğraflarına göndermede bulunmuştu.