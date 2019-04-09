Kalçasını Açan Hatice'den İlginç Jennifer Lopez Açıklaması: Beni Taklit Ediyor
Manken olarak katıldığı defilede kalçasını açan şarkıcı Hatice, Jennifer Lopez'in kendisini taklit ettiğini söyledi.
Podyumda yürüdüğü anda birden elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını gösteren Hatice yine sosyal medyayı salladı. Uzun bir aradan sonra yeni bir klip çeken 49 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, klipteki cesur sahneleriyle gündem oldu. Hatice de dünyaca ünlü şarkıcının klibine ilginç bir gönderme yaptı.
"HATİCE YAPAR JENNIFER LOPEZ TAKLİT EDER"
Instagram hesabından defiledeki görüntüsünü ve Jennifer Lopez'in klipteki sahnesini paylaşayan Hatice, 'Hatice yapar, Jennifer Lopez taklit eder' notunu yazdı.
GÖNDERMEDE BULUNDU
Paylaşımları ve açıklamalarıyla olay olan Hatice geçtiğimiz günlerde de Nurgül Yeşilçay'ın katalog çekimlerindeki fotoğraflarına göndermede bulunmuştu.
YORUMLAR (70)
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Fırsat varsa tak gitCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KADINDA Bİ YERLERİNİ AÇMA DIŞINDA PEK MEZİYET OLMAYINCA BÖYLE SAĞA SOLA SARIYOR İŞTE. Bİ O YAPABİLİR ARTIK BAŞKASI YAPINCA HATİCE Yİ TAKLİT ETMİŞ OLUYOR. AÇTI GÜNDEM OLDU UNUTULDU YİNE BAŞA SARDI NİYE? YETENEK YOK-SES YOK-ALBÜM YOK-KONSER YOK BÖYLE YAPA YAPA GÜNDEM OLUCAKCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Yav he he en iyi sen açıyorsun ötekiler seni taklit ediyor. ( ne derse he deyin geçin)Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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haticeeee haticeeee haticeeee. dünyadaki en gereksiz insanlar halay çekse sen halay BAŞŞŞŞŞŞŞI olurdun.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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sen bilmem nerenide açsan geleceğin yer en fazla şu anki konumun.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır