Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı evden çıkmayanların başlattığı tuvalet kağıdı sektirme akımına uğrayan Kerimcan Durmaz, farkını ortaya koymak için tuvalet kağıdını ayağıyla değil kalçasının üzerine koyarak sektirdi. Instagram'dan video paylaşan Durmaz, ünlü isimlere de meydan okudu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti. Virüsün Türkiye'ye gelmesiyle evlerine kapanan vatandaşlar ise tuvalet kağıdı sektirme yarışı başladı. Akıma son uyan isim ise sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz oldu.

KALÇASINDA TUVALET KAĞIDI SEKTİRDİ

Futbolcular arasında başlayıp yayılan tuvalet kağıdı sektirme challenge ile insanlar evlerini adeta yarışa girdi. Birçok ismin ayaklarını kullanarak tuvalet kağıdı sektirmesine dahil olan Durmaz, kalçasının üzerine koyduğu tuvalet kağıdını sektirdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Durmaz, "Sıkıyorsa bunu yapın! twerkchallenge yapabilen varsa buyursun" diyerek Didem Soydan, İrem Derici, Duygu Özaslan, Berkcan Güven ve Ali Biçim'e meydan okudu.

"BEN DAHA NORMALİNİ YAPAMIYORUM"

Kerimcan'ın meydan okumasına karşılık veren ünlü şarkıcı İrem Derici, "Ya bi git ben daha normalini yapamıyorum" dedi.