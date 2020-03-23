Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu - Magazin
Çin Halk Cumhuriyeti, Kerimcan Durmaz, Instagram, Wuhan, Magazin

Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı evden çıkmayanların başlattığı tuvalet kağıdı sektirme akımına uğrayan Kerimcan Durmaz, farkını ortaya koymak için tuvalet kağıdını ayağıyla değil kalçasının üzerine koyarak sektirdi. Instagram'dan video paylaşan Durmaz, ünlü isimlere de meydan okudu.

23.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:45
Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti. Virüsün Türkiye'ye gelmesiyle evlerine kapanan vatandaşlar ise tuvalet kağıdı sektirme yarışı başladı. Akıma son uyan isim ise sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz oldu.

KALÇASINDA TUVALET KAĞIDI SEKTİRDİ

Futbolcular arasında başlayıp yayılan tuvalet kağıdı sektirme challenge ile insanlar evlerini adeta yarışa girdi. Birçok ismin ayaklarını kullanarak tuvalet kağıdı sektirmesine dahil olan Durmaz, kalçasının üzerine koyduğu tuvalet kağıdını sektirdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Durmaz, "Sıkıyorsa bunu yapın! twerkchallenge yapabilen varsa buyursun" diyerek Didem Soydan, İrem Derici, Duygu Özaslan, Berkcan Güven ve Ali Biçim'e meydan okudu.

"BEN DAHA NORMALİNİ YAPAMIYORUM"

Kerimcan'ın meydan okumasına karşılık veren ünlü şarkıcı İrem Derici, "Ya bi git ben daha normalini yapamıyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 14 bin 700'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 339 bin insana sirayet eden virüs, Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1236 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ölümcül virüs ülkemizde 30 can kaybına neden olurken alınan önlemler had safhaya çıkarıldı. Vaktini evde geçirenler ise yeni akımlar bularak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü isimlerin de dahil olduğu akımlar sosyal medyada çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu

Haberin Videosu:

Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu

İlgili Haberler

Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi
Sokağa çıkma yasağı hangi hastalıkları kapsıyor? Kronik hastalıklar neler?
Sokağa çıkma yasağı hangi hastalıkları kapsıyor? Kronik hastalıklar neler?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?
Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!
Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (4)
BİRİ: Ahlaksız pislik
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YYY: böylelerine prim yaptırmayın. nedir bu şimdi?
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
BYGARDİ: Hay Allahım Hiikmetinden sual olunmaz ama neden bu ?
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
KARGOCU: Karışık kuruşık bi varlık.
3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

'Bencilsiniz' diyerek halk sağlığını tehlikeye atanlara ateş püskürdü Magazin
"Bencilsiniz" diyerek halk sağlığını tehlikeye atanlara ateş püskürdü
Tecavüz suçundan 23 yıl ceza alan ünlü yapımcı koronavirüse yakalandı Magazin
Tecavüz suçundan 23 yıl ceza alan ünlü yapımcı koronavirüse yakalandı
Maske takıp poz veren Kadir İnanır'dan dikkat çeken mesaj Magazin
Maske takıp poz veren Kadir İnanır'dan dikkat çeken mesaj
Salgın en çok onları etkiledi! İşte sokağa çıkma yasağı gelen ünlüler Magazin
Salgın en çok onları etkiledi! İşte sokağa çıkma yasağı gelen ünlüler
'Evde kal' çağrısı yapıp sahile koşan eski eşler pişti oldu Magazin
"Evde kal" çağrısı yapıp sahile koşan eski eşler pişti oldu
'En büyük hobim cinsel ilişki' diyerek gündem olan Didem isyan etti Magazin
"En büyük hobim cinsel ilişki" diyerek gündem olan Didem isyan etti
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Duştan hemen önce paylaştı! Ünlü modelin cesur pozuna beğeni yağdı
Duştan hemen önce paylaştı! Ünlü modelin cesur pozuna beğeni yağdı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Popun kraliçesinden salgınla mücadeleye dev yardım
Popun kraliçesinden salgınla mücadeleye dev yardım
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi
Fotoğraftaki yosun gözlü güzel, şimdi ekranlarda fırtına gibi esiyor!
Fotoğraftaki yosun gözlü güzel, şimdi ekranlarda fırtına gibi esiyor!
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti
Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti
Marketten ihtiyacı kadar alışveriş yapan oyuncu Ferdi Atuner, yağmacılara ders verdi
Marketten ihtiyacı kadar alışveriş yapan oyuncu Ferdi Atuner, yağmacılara ders verdi
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Yalın Ece Erken Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Falcao Ünal Karaman Burak Yılmaz Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Polis Wuhan Almanya 112 Acil
Şu an buradasınız: Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 13:10:56. #1.15#
title