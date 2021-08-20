Kahta'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hint keneviri ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hint keneviri ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ortaklaşa yapılan operasyon sonucunda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 185 gram kubar esrar maddesi, 3 paket halinde 24 gram sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 7 kök hint keneviri, satışa hazır 145 paket 600 gram esrar maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 mm çapında 49 adet fişek ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen olayın şüphelilerinden E.P. ve H.P., haklarında uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı.

Gözaltına alınan her 2 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Siverek Cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı