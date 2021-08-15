KAHTA'DA KAMYONETLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 16 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAHTA'DA KAMYONETLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 16 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada, aralarında çocukların da olduğu 16 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada, aralarında çocukların da olduğu 16 kişi yaralandı.Kahta-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde, Narince köyü kavşağında, öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Vedat Kurt (37) yönetimindeki 33 KOH 30 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü öğrenilemeyen 58 BO 4989 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücü Vedat Kurt ile araçlardaki Leyla Memiş (34), Elif Çolak (13), Nergiz Polat (10), Çiğdem Çolak (33), Zehra Çolak (8), Yusuf Çolak (6), Abdullah Çolak (6), Berat Kurt (10), Muhammet Enes Çolak (10), Yusuf Kurt (8), Havin Kurt (5), Zeynep Polat (5), Mehmet Kurt (11), Gülüstan Polat (31) ve Yusuf Polat (8) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAHTA'DA KAMYONETLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 16 YARALI
KAHTA'DA KAMYONETLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 16 YARALI
KAHTA'DA KAMYONETLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 16 YARALI
KAHTA'DA KAMYONETLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 16 YARALI
KAHTA'DA KAMYONETLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 16 YARALI
KAHTA'DA KAMYONETLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 16 YARALI
KAHTA'DA KAMYONETLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 16 YARALI
KAHTA'DA KAMYONETLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 16 YARALI
KAHTA'DA KAMYONETLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 16 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğine kavuşmak için vatani görevini yapmak istiyor
35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğine kavuşmak için vatani görevini yapmak istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Serdar Ortaç Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Aytaç Kara Burak Yılmaz Hakan Reçber Lionel Messi Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAHTA'DA KAMYONETLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 16 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 16:51:19. #1.15#

title