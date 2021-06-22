Kahta'da 12 bin dönüm anız yangınına müdahale edildi
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Kahta'da 12 bin dönüm anız yangınına müdahale edildi

Kahta'da 12 bin dönüm anız yangınına müdahale edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçede son günlerde artan yangınlar dolayısıyla itfaiye ekiplerini ziyaret ederek, yapılan müdahaleler hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçede son günlerde artan yangınlar dolayısıyla itfaiye ekiplerini ziyaret ederek, yapılan müdahaleler hakkında bilgi aldı.

Kahta'da son günlerde özellikle ilçe dışında meydana gelen tarlalardaki ekin yangınları dolayısıyla Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, yangınlar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Bugüne kadar Kahta'da yaklaşık 12 bin dönüme yakın anız yangınına müdahale edildiğini belirten Başkan Turanlı, "İlçemizde 9 Mayıs 2021 tarihinde ilk ekin yangını ihbarını alarak müdahalede bulunduk. İlk ekin yangınından bugüne kadar ilçemizde bin 70 dönüm arpa, 422 dönüm buğday, 136 ton kıyılmış saman ve 12 bin dönüme yakın anız yangınına müdahalede bulunduk. Çıkan yangınlara müdahale etmek için belediyemiz bünyesinde bulunan 5 araç, 10 personel ile 42 bölgeye 134 sefer çıkış yapılarak toplamda 74 saat 8 dakika olmak üzere çıkan ekin yangınlarına müdahalemiz oldu. Tüm itfaiye personelimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, çiftçi kardeşlerime geçmiş olsun, Rabbim beterinden korusun diyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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