Kahramanmaraş'taki "Fikir, Sanat, Aksiyon; Necip Fazıl Kısakürek" etkinliği tamamlandı

07.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:24

Kahramanmaraş'ta, Anadolu Mektebinin düzenlediği "Fikir, Sanat, Aksiyon; Necip Fazıl Kısakürek" programı sona erdi.

Toplam 19 ilden gelen Anadolu Mektebi mensubu 120 öğrencinin katılımıyla, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı,?Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile Anadolu Mektebi tarafından "Yazar Okumaları" kapsamında düzenlenen "Fikir, Sanat, Aksiyon; Necip Fazıl Kısakürek" programının kapanış paneli KSÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'ndaki panelde yaptığı konuşmada, etkinlik kapsamında 37 oturumda 19 ilden toplam 48 öğrencinin sunum yaptığını söyledi.

Güçlü, Necip Fazıl Kısakürek'in gençliğe ve topluma yol göstermeye devam ettiğini vurguladı.

Necip Fazıl Kısakürek'in şehrinde düzenlenen 3 günlük programın verimli geçtiğini dile getiren Güçlü, "Büyük adamlar öldükten sonra da toplumu etkilemeye, onlara bir yol açmaya, gelecekleri konusunda karar vermeye devam ederler. Esas önemli olan şudur, eğer gençlere hala hitap edebiliyorsa yaşıyor demektir." diye konuştu.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da Anadolu Mektebinin vizyon ve misyonunu önemsediğini belirterek, "Gençlik dönemimde ben de üstat Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerinden istifade ettim. Bugün de gerçekleştirilen etkinliklerden azami ölçüde istifade etmeye özen gösteriyorum. Aldığım bütün unvan ve ödüllerin yanında bu manada yürüttüğüm çabalarımın en önemli ödül olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, eski Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun ve Yazar Bekir Oğuzbaşaran da program kapsamında değerlendirme konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından panelistlere katılım belgeleri ve hediyeleri Prof. Dr. Niyazi Can tarafından verildi.

Kaynak: AA