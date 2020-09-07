Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 10 tutuklama
KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 8 ayrı operasyonda 10 kişi tutuklandı.
07.09.2020 20:39 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:43
KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 8 ayrı operasyonda 10 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda 8 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, 12 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır paketler şeklinde uyuşturucu ile 2 tabanca ele geçirildi.Emniyette sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 10'u tutuklandı.
Kaynak: DHA