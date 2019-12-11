Kahramanmaraş'ta tüp patlaması sonucu ahşap ev yandı
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Kahramanmaraş'ta tüp patlaması sonucu ahşap ev yandı

Kahramanmaraş'ta tüp patlaması sonucu yanan ahşap ev itfaiye ekiplerince söndürüldü.

11.12.2019 02:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 02:16
Kahramanmaraş'ta tüp patlaması sonucu ahşap ev yandı

'ta tüp patlaması sonucu yanan ahşap ev ekiplerince söndürüldü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'ndeki kerpiç evde oğluyla yaşayan Neriman 'nın (45) evinde tüp patlaması sonucu yangın çıktı.

Patlama sesini duyan Kuşkayası'nın komşuları, durumu ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipleri, sokağın dar olması nedeniyle eve ulaşamayınca hortum ekleyerek yangına müdahale etti.

Patlama sırasında Kuşkayası ve oğlu evde bulunmazken, ekiplerince söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

ekipleri, evden üçü büyük 7 tüp çıkarttı. Polisler ise çevrede toplanan kalabalığı, tehlike oluşturma riskine karşın tüplerin çevresinden uzaklaştırdı.

Komşulardan Aysel Kar, AA muhabirine, patlama sesiyle dışarı çıktıklarını söyledi.

Patlama sesinin mahallenin tamamından duyulduğunu ifade eden Kar, "Sonrasında ekipler gelip yangına müdahale etti. İhtiyaç sahibi bir komşumuzdu." diye konuştu.

Kaynak: AA
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