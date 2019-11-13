Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

13.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:10
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

'ın ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Yunus (19) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, ilçeye bağlı Ceceli Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Önder Kağan Mirzaoğlu (18), Mehmet Emre Kamalak (20) ve Hüseyin Türcan (20) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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