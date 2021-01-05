KAHRAMANMARAŞ - İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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KAHRAMANMARAŞ - İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

05.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:38

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

Latif Kıraç (36) idaresindeki 46 NC 083 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolu Kanlıkavak Mahallesi mevkisinde, Selçuk Çalık (22) yönetimindeki 34 ACL 083 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve araçlardaki Sibel (20), Leyla (51), İbrahim (65) ve Zeynep Çalık (20) ile Nejla (41), Raziye (11) ve Cuma Kıraç (56) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan İbrahim Çalık, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ - İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Güzel

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