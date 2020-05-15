Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı... Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi Zekeriye Köy 3 sitesi karşısında bulunan iş yerinde meydana gelmişti. İddiaya göre; iş yerinde kartonpiyer işi yapan Muhammet Tosun (27), iş yeri sahibi Hüseyin Kurt'la aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Hüseyin Kurt, Muhammet Tosun'u göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Muhammet Tosun, KSÜ Tıp Fakültesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olay sonrası suç aleti bıçakla polis tarafından yakalanan iş yeri sahibi Hüseyin Kurt ise, bugün alınan sağlık raporunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA