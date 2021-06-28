Kahraman Babam yeni bölüm ne zaman? Kahraman Babam 4. bölüm bugün var mı? Kahraman Babam 5. fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Kahraman Babam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kahraman Babam dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kahraman Babam yeni bölüm ne zaman, Kahraman Babam 4. bölüm bugün var mı, Kahraman Babam son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kahraman Babam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kahraman Babam dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kahraman Babam yeni bölüm ne zaman, Kahraman Babam 5. bölüm bugün var mı, Kahraman Babam yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

KAHRAMAN BABAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kahraman Babam 4. Bölüm 2. Fragmanı Yayında! Zehra, Ömrüm ile Uğur'un birlikte vakit geçirmesine engel olmak için Yonca ile konuşurken Menekşe ve İlker'in ilişkisinde taşlar yerinden oynamaya başlıyor. Furkan ile Menekşe arasında yaşanan yakınlaşma dikkat çekerken Yavuz'un konuşması izleyenleri şaşırtıyor.

KAHRAMAN BABAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kahraman Babam 3. Bölümünde Uğur, Nazım'a çarpıp kaçtığını itiraf eden Tufan'ın karısını öldüren çeteye ulaşmak için büyük bir anahtar olduğunun farkındadır. Tufan'ı konuşturmak için aldığı risk Yonca ile yeniden karşı karşıya gelmesine neden olur. Yonca gerçekten zor durumda kalmıştır. Uğur şimdi Yonca'ya haklı olduğunu ispatlamak zorundadır. Onu ikna etmeye çalışır. Yonca Uğur'un verdiği savaşta haklı olup olmadığını anlamaya çalışırken korkunç bir olaya tanıklık edecektir.

KAHRAMAN BABAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!