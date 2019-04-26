Kahkaha Atmasıyla Gündeme Gelen Buket Aydın'ın, İşine Son Verildiği İddia Edildi
31 Mart seçimleri sürecinde Kemal Kılıçdaoğlu'nu konuk ettiği programda attığı kahkahalar ile tepki çeken Buket Aydın'ın işine son verildiği iddia edildi. Aydın'ın yerine CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin Kanal D Ana Haberi sundu.
Kanal D Haber Başkan ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın görevlerine son verildiği iddia edildi. Buket Aydın, 31 Mart seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda attığı kahkahalarla gündem olmuştu.
SEMİHA ŞAHİN ANA HABERİ SUNDU
Buket Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul, Ankara, İzmir'i kazanacağız" sözlerine gülmesiyle tepkilerin odağındaydı. Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın, bu akşam ekrana çıkarılmayacağı belirtildi. Aydın'ın yerine CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin Kanal D Ana Haberi sundu.
İBB BAŞKANI DEMEMİŞTİ
Buket Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha attıktan sonra, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, 'İBB Başkanı' dememesiyle yine tepkilerin odağı olmuştu. Kanal D Haber önümüzdeki günlerde Buket Aydın yerine, Ahmet Hakan'ın sunacağı iddia edildi.
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Turancı arkadaş aynen hain bunların kendileridir hemde en büyük hain bunlarCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Dindar arkadaş sen Allah’a inancımı sorgulayamazsın hep sağdan değil biraz soldan yürümeni tavsiye ederim ve Atatürk ün bu ülke için yaptıklarını sen sen ol unutmaCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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100 senedir chpnin yönettigi şehirler uzaya çıkması gerekirdi 12 yıllık zorunlu egitim bile erdogan sayesinden oldu onun medeni cesareti olmasa bunlar çok geç olurdu güzel güzel konuşup sonra hiçbeşey yapmayan siyasetciler gördü koaliasyonlar gördü türkiye ülkeyi kısır döngüye çevirdi siyasi çıkarlar yüründen biri olur dedi diyeri olmaz biri temel attı digeri bitirmedi o yaptı diye inşaatı 40 yıl süren projeleri bitirid erdogan şimdi mansur yeni tabela yapıp tc ekletmiş dogru söz yeminmi isterCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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GERÇEKTEN IŞINE SON VERILDI ISE O KANAL KUKLA VE SATILMIŞ BIR KANALIRCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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Magazinci bir kılığı haber sunucusu yaparlarsa olacağı buydu. Normal.Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır