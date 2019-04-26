Kahkaha Atmasıyla Gündeme Gelen Buket Aydın'ın, İşine Son Verildiği İddia Edildi

Kanal D Haber Başkan ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın görevlerine son verildiği iddia edildi. Buket Aydın, 31 Mart seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda attığı kahkahalarla gündem olmuştu.

SEMİHA ŞAHİN ANA HABERİ SUNDU

Buket Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul, Ankara, İzmir'i kazanacağız" sözlerine gülmesiyle tepkilerin odağındaydı. Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın, bu akşam ekrana çıkarılmayacağı belirtildi. Aydın'ın yerine CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin Kanal D Ana Haberi sundu.

İBB BAŞKANI DEMEMİŞTİ

Buket Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha attıktan sonra, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, 'İBB Başkanı' dememesiyle yine tepkilerin odağı olmuştu. Kanal D Haber önümüzdeki günlerde Buket Aydın yerine, Ahmet Hakan'ın sunacağı iddia edildi.