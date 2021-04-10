Kağızman'daki İzzet Aras Camisi bahçesine 350 fidan dikildi
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Kağızman'daki İzzet Aras Camisi bahçesine 350 fidan dikildi

Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel
Kağızman'daki İzzet Aras Camisi bahçesine 350 fidan dikildi

Kağızman ilçesinde İmam Hatip Anadolu Lisesinin uygulama yaptığı İzzet Aras Cami bahçesine fidan dikildi.

Kağızman ilçesinde İmam Hatip Anadolu Lisesinin uygulama yaptığı İzzet Aras Cami bahçesine fidan dikildi.

Kağızman Müftüsü İsmail Durna, İzzet Aras Cami İmamı Subitay Yüce, bazı imamlar ile vatandaşlar, 350 çam fidanını toprakla buluşturdu.

İmam Yüce, hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin ettikleri 350 çam fidanını cemaatle birlikte cami bahçesine diktiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

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