Kağıthane'de yavru kediler için seferber olundu
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Kağıthane'de yavru kediler için seferber olundu

Kağıthane'de yavru kediler için seferber olundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kağıthane Belediyesi, yaz ayları dişi kedilerin yoğunlukla yavrulama dönemi olduğundan veterinerlik hizmetlerini artırarak, ilçedeki besleme noktalarının sayısını 120'ye çıkardı.

Kağıthane Belediyesi, yaz ayları dişi kedilerin yoğunlukla yavrulama dönemi olduğundan veterinerlik hizmetlerini artırarak, ilçedeki besleme noktalarının sayısını 120'ye çıkardı.

Kağıthane'de yavru kedilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için kentte besleme, muayene ve tedavi hizmetleri artırıldı. İlçede besleme noktalarının sayısını 120'ye çıkaran Kağıthane Belediyesi, bu noktalara her gün düzenli olarak mama ve su bırakıyor. Türkiye'de az sayıdaki hayvan ambulansından bir tanesi de Kağıthane Belediyesi'nde bulunuyor. Tam donanımlı hayvan ambulansı ile ekipler acil durumlarda sokak hayvanlarının olay yerinde imdadına yetişiyor. Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Veterinerlik Birimi sokakta yaşayan yavru kedilerin muayene ve tedavisinin yanı sıra sahiplendirilmesini de üstleniyor.

"Sokağımıza kapımızın önüne bir kap mama ve su bırakmayı ihmal etmeyelim"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, veterinerlik çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Öztekin, "Kağıthane Belediyesi olarak yavru kediler için seferber olduk. Eğer yavru kedinin bir hastalığı varsa, onu annesinden ayırmadan hayvan ambulansımızla olay yerinde tedavisini yapıyoruz. Eğer yavru kedi yalnızsa veterinerlik birimimizde muayene ve tedavisini yapıp sahiplendiriyoruz. Kağıthane Belediyesi olarak talepte bulunan hayvanseverlere de mama dağıtıyoruz. Malum artık yaz aylarındayız. Sokağımıza, kapımızın önüne bir kap mama ve su bırakmayı ihmal etmeyelim. Özellikle yavru kedilere bu aylarda çok iyi bakmamız gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kağıthane'de yavru kediler için seferber olundu
Kağıthane'de yavru kediler için seferber olundu
Kağıthane'de yavru kediler için seferber olundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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