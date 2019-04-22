İstanbul'da 4 Katlı Bina, Canlı Yayında Çöktü

Kağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Yahya Kemal Mahallesi Latife sokak üzerinde duvarla birlikte yolun bir bölümü de çöktü. Yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ediyor.

2 BİNANIN ALTINDA TOPRAK KAYMASI

Çökmeyle birlikte sokakta park halindeki iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmenin ardından üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayma devam etti.

2 BİNA BOŞALTILDI

Olay yerine çok sayıda belediye ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler öncelikle altlarında toprak kayması olan 2 binayı boşaltarak, vatandaşları güvenli bir noktaya aldı.

5 KATLI BİNANIN ÇÖKME TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, binalardan 4 katlı olanı bir anda çöktü. Yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ediyor.

Ekipler çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı. Ekipler bu 2 binaya yakın olan bir binadaki vatandaşları da binadan tahliye etti.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "Kağıthane'de yıkılan bina çevresindeki 10 bina boşaltıldı." dedi.

Kaynak: DHA