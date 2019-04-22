İstanbul'da 4 Katlı Bina, Canlı Yayında Çöktü
İstanbul Kağıthane'de 4 katlı bir bina, canlı yayında çöktü. Bina önceden boşaltıldığı için herhangi can kaybı yaşanmadı. Yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ediyor.
Kağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Yahya Kemal Mahallesi Latife sokak üzerinde duvarla birlikte yolun bir bölümü de çöktü. Yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ediyor.
2 BİNANIN ALTINDA TOPRAK KAYMASI
Çökmeyle birlikte sokakta park halindeki iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmenin ardından üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayma devam etti.
2 BİNA BOŞALTILDI
Olay yerine çok sayıda belediye ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler öncelikle altlarında toprak kayması olan 2 binayı boşaltarak, vatandaşları güvenli bir noktaya aldı.
5 KATLI BİNANIN ÇÖKME TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, binalardan 4 katlı olanı bir anda çöktü. Yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ediyor.
Ekipler çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı. Ekipler bu 2 binaya yakın olan bir binadaki vatandaşları da binadan tahliye etti.
İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "Kağıthane'de yıkılan bina çevresindeki 10 bina boşaltıldı." dedi.
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sanki son kat sonradan eklenmiş direk gidiyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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İstanbul bunları yarışı boylrCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Mevlüt uysal ödesin paralarıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu kaziya izin ruhsat veren mevlut uysal yakalanip cezalandirilmaliCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Sorumlular SORUNLU olunca bu tür olaylar kaçınılmaz oluyor. Geçmiş dönemlerde (çok eskilerde), inşaatlar, proje sahibi mühendis tarafından denetlenir di. Günümüzde mühendislik ve belediyeciliğin geldiği durum. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır