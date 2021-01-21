Kafeler ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta kafeler açılacak mı? İşte detaylar...
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Kafeler ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta kafeler açılacak mı? İşte detaylar...

21.01.2021 00:56 | Son Güncelleme: 21.01.2021 01:00
Kafeler ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta kafeler açılacak mı? İşte detaylar...

Kafelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında kafe, restoran ve lokantalar paket servis şeklinde hizmet veriyorlar. Bakan Selçuk okulların 15 Şubat'ta okulların açılacağı sinyali sonrası kafelerin ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Kafeler ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta kafeler açılacak mı? İşte detayla

Kafelerin açılış tarihi ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında paket servise devam eden işletmelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. 15 Şubat'ta açılacak mı? İşte merak edilenler...

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Henüz kafe ve restoranların açılış tarihi ile ilgili net bir tarih açıklaması yapılmadı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi. Mart ayından itibaren lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

Değişecek kısıtlamalar ile ilgili detaylar…

  • Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
  • Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
  • Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
  • Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak Gözler kafe, lokanta ve restoran açılış tarihlerinde
  • Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.
  • Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.
  • Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

PAKET SERVİS DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre;sokağa çıkma yasağında lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri saat 20.00'ye kadar paket servis/gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerlerinin cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebiliyor.

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