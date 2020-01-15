Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Avcılar'da kafeye gelen bir kişi, 300 TL'lik alacağını vermediği gerekçesiyle iki kardeşi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan kardeşlerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğerinin tedavisi sürüyor.

15.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:28
Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

'da kafeye gelen bir kişi, 300 TL'lik alacağını vermediğini öne sürdüğü iki kardeşi bıçakla yaraladı. Olayda ağır yaralanan kardeşlerden biri kaldırıldığı hastanede öldü, diğerinin tedavisi sürüyor. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, Merkez Mahallesi'ndeki belediye binasının hemen yanında bulunan bir kafede meydana geldi. Kafeye gelen Celal Gürkan Ö. içeride oturan Ekrem ve Hüseyin Yıldırım ile alacak konusunda tartışmaya başladı. Aralarında 300 TL'lik alacak sorunu bulunduğu öğrenilen taraflardan Celal Gürkan Ö. yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşe saldırdı. Ağır yaralanan Ekrem Yıldırım, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kalçasından yaralanan Hüseyin Yıldırım'ın tedavisi ise sürüyor.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Haber Videosu

: Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
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