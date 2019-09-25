Kafası ve parmakları büyük olduğu için küçük kızı okula almadılar

25.09.2019 19:44

Rusya'da 2 yaşındaki Sofya Zakharova isimli kız çocuğunun anne ve babası, kızlarını anaokuluna kaydetmek istedi. Okulun yöneticileri kızın kafatası şeklinin diğer öğrencileri korkutacağını söyleyerek küçük kızı okula kaydetmediler. Okul hakkında soruşturma başlatıldı.

"AMELİYATTAN SONRA OKULA ALABİLİRİZ"

Kafasının ve parmaklarının anormal bir şekilde büyümesine neyin sebep olduğu bilinmiyor. Sofya'nın kısa bir süre sonra ameliyat olacağını söyleyen annesi, okul yöneticilerinin kendisine bu şekilde kızını okula alamayacaklarını; ameliyattan sonra normal bir çocuk gibi görünmesi halinde okula alabileceklerini söylediklerini belirtti.

OKUL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Okul hakkında soruşturma başlatıldı. Yerel yetkililer, annesi ile beraber baba annesinin suyu akmayan evinde yaşayan Sofya ve annesine, sobalı yeni bir ev alacaklarını söylediler.

AİLE YENİ EVLERİNE YERLEŞECEK

Sofya'nın yaşadığı Başkurdistan özerk yönetimin başkanı Radiy Khabirov, yaptığı açıklamada, yetkililerin Sofya ve ailesini ziyaret ettiklerini ve kısa sürede yeni evlerine yerleştirileceklerini söyledi.