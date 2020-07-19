Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu, itfaiye kurtardı ŞANLIURFA'da, pencerenin demir korkuluğuna kafası sıkışan Songül Açar (6), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ŞANLIURFA'da, pencerenin demir korkuluğuna kafası sıkışan Songül Açar (6), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin penceresinden dışarı bakmak isteyen Songül Açar'ın kafası, pencerenin demir korkuluğuna sıkıştı. Kafasının sıkışmasıyla ağlayan Songül'ün ailesi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine giden itfaiye ekipleri demir korkuluğu makineyle kesip, Songül'ü kurtardı.Kızlarının kurtulması ile mutlu olan Songül'ün ailesi de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA