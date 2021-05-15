Kafalar Esports kurucularından Fatih Yasin: "Avrupa'dan oyuncu almayı çok isteriz"

fatihyasinresmi yeni sezon için açıklamalarda bulundu.

kurucu ortaklarından Fatih Yasin resmi Twitter hesabından VALORANT kadrosundan yakın zamanda ayrılan Izzy ve Brave'in ayrılığı hakkında konuştu.

Organizasyon bugün erken saatlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile VALORANT kadrosunda oynayan Izzy ve Brave oyuncuları ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Izzy ve Brave oyuncularının Kafalar Esports ekibinde ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirten Fatih Yasin, oyunculara yeni takımlarında başarılar diledi. Yeni sezonda takımda hangi oyuncuların olacağını da transfer bütçelerinin açıklandıktan sonra duyurulacağını söyledi. Ayrıca Yasin, organizasyonlarının Avrupa'dan oyuncu almak istediğini de belirtti.

Vlr.gg'nin verilerine göre şu an Kafalar Esports'un VALORANT kadrosundaki aktif oyuncular:

Caner "CyderX" Demir

Emre "JN3v1cEEE" Bekçe

Arda "macRue" Yıldız

Doğukan "QutionerX" Dural

Kaynak: Playerbros