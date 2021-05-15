Kafalar Esports kurucularından Fatih Yasin: "Avrupa'dan oyuncu almayı çok isteriz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kafalar Esports kurucularından Fatih Yasin: "Avrupa'dan oyuncu almayı çok isteriz"

Kafalar Esports kurucularından Fatih Yasin: 'Avrupa'dan oyuncu almayı çok isteriz'
Playerbros - Haberler | Gamegar

fatihyasinresmi yeni sezon için açıklamalarda bulundu.

kurucu ortaklarından Fatih Yasin resmi Twitter hesabından VALORANT kadrosundan yakın zamanda ayrılan Izzy ve Brave'in ayrılığı hakkında konuştu.

Organizasyon bugün erken saatlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile VALORANT kadrosunda oynayan Izzy ve Brave oyuncuları ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Izzy ve Brave oyuncularının Kafalar Esports ekibinde ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirten Fatih Yasin, oyunculara yeni takımlarında başarılar diledi. Yeni sezonda takımda hangi oyuncuların olacağını da transfer bütçelerinin açıklandıktan sonra duyurulacağını söyledi. Ayrıca Yasin, organizasyonlarının Avrupa'dan oyuncu almak istediğini de belirtti.

Vlr.gg'nin verilerine göre şu an Kafalar Esports'un VALORANT kadrosundaki aktif oyuncular:

Caner "CyderX" Demir

Emre "JN3v1cEEE" Bekçe

Arda "macRue" Yıldız

Doğukan "QutionerX" Dural

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kafalar Esports kurucularından Fatih Yasin: "Avrupa'dan oyuncu almayı çok isteriz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 01:36:48. #1.14#

title