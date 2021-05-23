Kafalar Esports Fatih Yasin: "Takıma 2 alternatif transferimiz olacak"

Kafalar Esports 2 alternatif oyuncu daha transfer edecek.

Kafalar Esports kurucularından Fatih Yasin Twitter'dan yaptığı açıklama ile takıma 2 adet transfer daha olacağını söyledi. Yasin, LFT(takım arayan) oyuncu önerisi istedi.

Geçtiğimiz günlerde Izzy ve Brave ile yollarını ayıran Kafalar Esports yeni transfer çalışmalarına başladıklarını duyurmuşlardı. Şu an aktif kadroda 4 oyuncusu bulunan ekip 2 adet alternatif transfer daha yapacaklarını söyledi.

Güncel Kafalar Esports VALORANT Kadrosu

Caner "Cyderx" Demir

Emre "JN3v1cEEE" Bekçe

Arda "macRue" Yıldız

Doğukan "QutionerX" Dural

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Kaynak: Playerbros