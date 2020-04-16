Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı İstanbul Avcılar'da seyir halinde olan iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde metrobüsün bariyerlere çarparak ilerlediği ardından durakta duran metrobüse çarptığı görülüyor.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde seyir halinde olan iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

ÇARPA ÇARPA İLERLEDİ

Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ikisi şoför 4 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce soldaki sonra sağdaki bariyere vuran metrobüs tekrar hızlanarak yoluna devam ediyor. Metrobüs kısa süre sonra duraktaki metrobüse çarpıyor. Sürücünün direksiyon başında rahatsızlandığı öne sürülürken kazayla ilgili inceleme sürüyor.

ARAÇ KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza metrübüs aracının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, metrobüs aracının yalpalayıp sağa sola çarparak ilerlediği ve karşı yönde duran metrobüs ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

SÜRÜCÜLER ARAÇLARDA SIKIŞTI

Avcılar'da seyir halinde olan iki metrobüs bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma nedeniyle biri sürücü iki kişi araç içinde sıkıştı.



