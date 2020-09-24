Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, hayvan barınağında incelemede bulundu
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Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, hayvan barınağında incelemede bulundu

24.09.2020 15:59 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:59
Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, hayvan barınağında incelemede bulundu

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediyesi Köpek Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde inceleme yaptı.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediyesi Köpek Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde inceleme yaptı.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile merkezini gezen Arık, barınak sorumlusu veteriner hekim Murat Traş'tan bilgi aldı.

Arık, inceleme sonrası gazetecilere, kaymakamlık ve belediye olarak insanlar kadar hayvanlardan da sorumlu olduklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının kendilerine emanet olduğunu dile getiren Arık, "Öncelikle rehabilitasyon merkezinin oluşturularak gerçekten ilgi ve alaka ile canlarımızın her türlü bakım, ilaçlama gibi desteğinin sağlanması noktalarında Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Canlarımız da bizler için önem arz etmektedir. Bu anlamda hem barınağı incelemek hem de bilgi almak için ziyaretimizi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Tarhan da rehabilitasyon ve bakım merkezi olarak günlük 280 köpeğin sağlık, bakım ve yiyecekleri konusunda üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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