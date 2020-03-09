Kadir Şeker, cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı
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kadir şeker, Konya, Güncel

Kadir Şeker, cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı

KONYA'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker (20), tutuklu bulunduğu cezaevinden üniversite sınavı için başvuruda bulundu.

09.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:17
Kadir Şeker, cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı

KONYA'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker (20), tutuklu bulunduğu cezaevinden üniversite sınavı için başvuruda bulundu. 

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı Konya'da meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp cinayetin yaşandığı parka geldi. Bu esnada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. 

AİLESİNDEN KİTAPLARINI İSTEMİŞTİKadir Şeker'in, cezaevinden de üniversiteye giriş sınavları için başvuru yaptığı belirtildi. Tutuklanmasının ardından Şeker, derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi. Cezaevindeki eğitim birimince üniversite sınavına hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verilen Kadir Şeker'in, yine eğitim birimindeki kütüphanede görev yaptığı ve orada da ders çalışabildiği öğrenildi.

 


Kaynak: DHA

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