: Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi

14.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hapisteki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izleyen Kadir İnanır'a göndermede bulunarak "Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız" ifadelerini kullandı.

KADİR İNANIR'DAN YANIT GELDİ

Bakan Soylu'nun bu sözlerine ne yanıt vereceği merak konusu olan Kadir İnanır suskunluğunu bozdu. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan usta oyuncu, "Konuşmak istemiyorum, bizim tek derdimiz barış olsun" şeklinde konuştu.

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