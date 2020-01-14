Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi
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Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren usta oyuncu Kadir İnanır, "Konuşmak istemiyorum, bizim tek derdimiz barış olsun" dedi.

14.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:55
Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi

İçişleri Bakanı , hapisteki eski HDP Eş Genel Başkanı 'ın 'Devran' kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izleyen 'a göndermede bulunarak "Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız" ifadelerini kullandı.

KADİR İNANIR'DAN YANIT GELDİ

Bakan Soylu'nun bu sözlerine ne yanıt vereceği merak konusu olan Kadir İnanır suskunluğunu bozdu. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan usta oyuncu, "Konuşmak istemiyorum, bizim tek derdimiz barış olsun" şeklinde konuştu.


Haber Videosu

: Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi
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