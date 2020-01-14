Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren usta oyuncu Kadir İnanır, "Konuşmak istemiyorum, bizim tek derdimiz barış olsun" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hapisteki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izleyen Kadir İnanır'a göndermede bulunarak "Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız" ifadelerini kullandı.
KADİR İNANIR'DAN YANIT GELDİ
Bakan Soylu'nun bu sözlerine ne yanıt vereceği merak konusu olan Kadir İnanır suskunluğunu bozdu. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan usta oyuncu, "Konuşmak istemiyorum, bizim tek derdimiz barış olsun" şeklinde konuştu.
Haber Videosu: Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi
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kadir ikili oynuyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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MİLLET ÇOK KÖTÜ ŞEKİLDE AYRIŞTIRILMIŞ. ÇOK ÇABUK SUÇLANIYOR YAZIKCevap Yaz Yayından Kaldır
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Filimlerde rölünü iyi oynadin kadir fakat bir avuc hayinlara yenik düstün! Yaziklar olsun sana bende seni adam yerine koymustum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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sen ne ayaksın kadir?Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Yaziklar olsunCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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seçilmemiş bakanı pek de ciddiye almıyorumCevap Yaz 14 19 Yayından Kaldır