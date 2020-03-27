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Kadir Aydar, Ceyhan, Politika

Mazbatası iptal edilen CHP'li vekilin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı

YSK kararı ile mazbatası iptal edilerek görevine son verilen CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın basın açıklaması sırasında Erdoğan'a küfür hakaret eden şahıs gözaltına alındı.

27.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:33
Mazbatası iptal edilen CHP'li vekilin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Yüksek Seçim Kurumu kararı ile mazbatası iptal edilerek görevine son verilen CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın basın açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaret eden şahıs gözaltına alındı.

BASIN AÇIKLAMASINDA ERDOĞAN'A KÜFRETTİ

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın, görevden alınması sonrasında Ceyhan Belediyesi önünde dün yaptığı basın açıklaması sırasında Mahmut Gürü adlı şahıs, bağırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaret etmeye başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Kadir Aydar, ağzını kapatarak Gürü'yü alanda uzaklaştırdı. Olayı tespit eden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şahsı toplantı alanında gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgulanan Mahmut Gürü, ilk ifadesinde suçunu kabul etti. Gürü, adliyeye sevk edildi.

Mazbatası iptal edilen CHP'li vekilin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Adana'da Kadir Aydar'ın yanında Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs gözaltına alındı

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