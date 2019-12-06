: Kadınların öldürülmesine dikkat çekmek için cinsel ilişki oyuncağını öpen Didem Ceran'a tepki yağdı

06.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:04

Survivor'un eski yarışmacılarından Didem Ceran, bir süredir farklı içerikler paylaştığı YouTube kanalından yayınladığı son videosuyla gündem oldu. Didem Ceran, Can Yaman'ın kadın hayranlarına verdiği cevaplardan sonra linç edilmesine ve kadınların öldürülmesine tepki göstermek için cinsel ilişki oyuncağını öptü.

CAN YAMAN'I DESTEKLEDİ

Can Yaman'ın çok iyi çalıştığını ve yaptığı açıklamalardan dolayı ona da şiddet uygulandığını söyleyen Ceran, "Popülerliğini yitirmiş arkadaşlar, Can Yaman'ın PR (reklam) yaptığını söylüyor. Sanki kendileri PR yapmıyor." dedi.

CİNSEL İLİŞKİ OYUNCAĞINI ÖPTÜ

Kendisinin de şiddete maruz kaldığını anlatan Didem Ceran, artık bu konularda susmayacağını ve tüm kadınların da susmaması gerektiğini söyledi. Didem Ceran'ın videosunu cinsel ilişki oyuncağını öperek sonlandırdı. Ceran'ın bu görüntüleri ise Twitter'da gündem oldu.

SURVIVOR YARIŞMASINA KATILMIŞTI

Didem Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ceran erken yaşta bir evlilik yaşadı ancak bu evlilik 1,5 yıl sürdü. Evliliğini sonlandırmasının ardından İstanbul'a gelen Ceran, 2006 yılında 'Oryantal Star' yarışmasına katıldı. Ceran daha sonra ise Survivor yarışmasına katıldı. Burada Gönüllüler takımında yer alan Ceran, kısa sürede kavgaları ve tartışmaları ile gündeme geldi ve ardından yarışmadan elendi. Didem Ceran şu sıralar Instagram'dan paylaştığı video ve fotoğraflarla gündeme geliyor.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Paylaştığı videoyla kısa sürede gündeme gelen Didem Ceran Twitter'da trend oldu. Ceran için "Biz Ceren Özdemir'in cinayeti, Emre Yıldır'ın intiharı ile güne uyanalım. Siz de bunu yapın", "Kadınların sesi olmak için bunu aleti öpmek de ayrı bir şey", "Başka türlü izlenmeyeceğini kendisi de biliyor" yorumları yapıldı.

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