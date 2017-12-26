Kadınlara Temel İlk Yardım Eğitimi Verildi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından "İlk Yardım Farkındalık Eğitimi" projesi kapsamında, partinin Zonguldak İl Kadın Kolları teşkilatındaki kadınlara yönelik temel ilk yardım eğitimi düzenlendi.



İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitimci Derya Kayınova, Zuhal Öztürk ve Hülya Çetin Özoğlu tarafından AK Partili kadınlara önce teorik olarak sonra yetişkin ve çocuk maketleri üzerinde uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.





İl Kadın Kolları Başkanı Züleyha Arıman, burada yaptığı konuşmada, bir günlük bir eğitim programı düzenlediklerini ifade ederek, "Bir günde temel ilk yardım eğitimi almamız mümkün değil ama en azından ilk anda ne yapabileceğimizi öğrenmiş olduk. Programın verimli olduğuna inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Seminer sonrası katılımcılara sertifikaları AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır ve Faruk Çaturoğlu ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ve protokol üyelerince takdim edildi.