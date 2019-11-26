Kadına şiddet konusu hakkında konuşan Ece Erken, gözyaşlarına boğuldu

26.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:52

Ülkemizde ve tüm dünyada çocuklar ve kadınlar şiddet ve cinsel istismara maruz kalıyor. Kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım tarihi, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak ilan edilmiştir. Söylemezsem Olmaz programında bu konu üzerine konuşan Ece Erken, duygusal anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Ece Erken, canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın kadına şiddet üzerine söylediklerinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Erken, "Yaşadığım en zor dakikalar" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Uzun zamandır ağlamıyorum. Çok özür diliyorum. Hiç alışık da değilim. Hayatta gülmek de var ağlamak da. Bazıları sıkıntıları ağlayarak bazıları da gülerek geçiriyor. Tekrar kusura bakmayın."