Kadın Patron, Satış Hedefini Tutturamayan Çalışanlarını Cadde Üzerinde Emekleterek Yürüttü
Çin'de bir kozmetik firmasının kadın patronu, satış hedefini tutturamayan kadın çalışanlarını bir cadde üzerinde emekleterek yürüttü. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı.
Çin'de kozmetik ürünler satanbir şirketin kadın patronu, hedeflenen şatışa ulaşamayan tamamı kadın olan çalışanlarını cadde üzerinde emekleterek yürüttü.
Cadde üzerinde bulunan insanlar gördükleri karşısında tepki gösterdiler.
Aynı iş yerinin başka bir çalışanı da arkadaşlarının süründürüldüğü anları videolarını çekti.
POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Vatandaşlar tarafından çağrılan polis olay yerine gelip patronu uyarınca patron cezalandırmayı kesti.
Video sosyal medya üzerinden paylaşıldıktan sonra büyük tepki çekti.
YORUMLAR (5)
-
Satış hedefi bir amaçtır. Güzeldir. Yıllardır bu sektördeyim. Bir sıkıntı görmedim. Ama olaya bu şekilde bakarsanız bu modern köleliktir. Birinin sizin şirketinize uygun olmadığını düşünüyorsanız haklarını verir gönderirsiniz. Bu kadar basitCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Hadi o dengesiz ulan arkadaş siz niye yürüyorsunuz?Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
ben olsam o patronu . . kerım anladınız sızCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Bu gidisle gidersek buradada Ayni sey olacagina adim kadar eminimCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
-
Güzel hayat devam ediyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır