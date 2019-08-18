Kadın öğretmen, 15 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişkiye girdi

18.08.2019 17:09

Haberler.com/ ÖZEL HABER - Amerika'nın New Jersey eyaletinde 36 yaşındaki evli kadın öğretmen Lauren Coyle-Mitchell, 15 yaşındaki bir kız öğrencisiyle ilişkiye girdi.

Öğretmen daha önce cinsel içerikli mesajlar attığı 8. sınıf öğrencisini 2015 yılında yapılan bir okul gezisi sonrası evine götürdü. Öğretmen daha sonra kızla evinde birlikte oldu.

Diğer öğretmenlerin ihbarı üzerine polis, öğretmeni çalıştığı okulda gözlatına alırken okul yönetimi de öğretmenin işine son verdi.

İLİŞKİYİ KABUL ETTİ

Cuma günü görülen davada Lauren Coyle-Mitchell, öğrencisi ile ilişkiye girdiğini bu davranışının öğrenciye duygusal ve ahlaksal olarak zarar verdiğini kabul etti.

Mahkemede öğretmenin avukatı müvekkilinin olayın meydana geldiği dönemde psikolojik sorunlar yaşadığı bu nedenle mentörü olduğu öğrencisine karşı duygular beslemeye başladığını söyledi.

5 YIL CEZA VERİLDİ

Mahkemenin 5 yıl hapis cezası verilen Coyle-Mitchell, hayatı boyunca kamu okullarında çalışamayacak.