Kadın Kılığına Girip Dilenen Şahıs, Kameralara Yakalandı
Batman'da bir sitenin bahçesine giren şahıs, çantasından çıkardığı kadın kıyafetlerini giyip dilencilik yapmaya gitti. Bu anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Batman'da kadın kılığına girerek dilencilik yapan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine giren şahıs, çantasından çıkarttığı kadın kıyafetlerini giyerek kılık değiştirdi.
KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ
Erkek olarak siteye giren şahsın, kadın kıyafetleriyle çıktığını fark eden bina sakinleri, şahsı takip etti. Şahsın trafik ışıklarında dilencilik yaptığını gören vatandaşlar, dönerek güvenlik kameralarını inceledi.
KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİP KADIN KILIĞINA GİRDİ
Görüntülerde şahsın, apartmanda kıyafetlerini değiştirerek, dilenmek için kadın kılığına girdiği ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (26)
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TAM AJAN OLUR BUNDAN MITE SESLENIYORUM BU ADAM DOGUSTAN 07 BU ADAMI KACIRMAYIN GELECEGI PARLAK AMA ENIYI PARADA DILENCILIKTE SU ZAMANDA SORUMLULUK YOK ENAYI COKCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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ne edep ne adap var ya utanmazda. Allahtan da korkmaz bunlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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dilenciye para verip keriz olmayın bunlar işin kolayın buldular sadaka tanıdık gerçekten ihtiyaç sahibine verilmeli yer gök dileni yolda yürüyemez oldukCevap Yaz Yayından Kaldır
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tövbe tövbe eli ayağı tutuyor yaptığı işe bak tenbel adamCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bencedeCevap Yaz Yayından Kaldır