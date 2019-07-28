Kadın kafası dikilmiş erkek cesedi ve erkek cinsel organlarıyla dolu buzdolabı bulundu

Kadın kafası dikilmiş erkek cesedi ve erkek cinsel organlarıyla dolu buzdolabı bulundu

ABD'nin Arizona eyaletinde FBI ajanları, kadın kafası dikilmiş bir erkek cesedi ve buzdolabının içinde erkek cinsel organları buldu.

New York Post gazetesinin haberine göre ABD'nin Arizona eyaletinde biyolojik kaynaklar merkezinde arama yapan FBI ajanları, kadın kafası dikilmiş bir erkek cesedi ve yığın halinde çeşitli uzuvlar buldu.

BUZDOLABI, ERKEK CİNSEL ORGANLARIYLA DOLDURULMUŞ

Habere göre FBI ajanları, merkezde arama yaptıkları sırada 'içlerinde kafa, kol ve bacakların bulunduğu kovalar', 'erkek cinsel organlarıyla doldurulmuş bir buzdolabı', duvarda 'Frankenstein gibi' asılı iri bir erkek cesedine dikilmiş bir kadın kafası, ayrıca üzerlerinde tanıtıcı etiket olmayan yığın halinde çeşitli uzuvlar gördü.

BAĞIŞLANAN UZUVLAR SATILMIŞ

FBI'ın bu korkunç keşfinin, yakınların cesetlerini bilimsel amaçlarla kullanılmak üzere kuruma bağışlayan, ancak daha sonra uzuvların satıldığını öğrenen 33 kişinin merkeze karşı açtığı dava sonucu medyaya yansıdığı anlaşıldı.

Dava ile ilgili duruşmanın Maricopa Kontluğu Yüksek Mahkemesi'nde 21 Ekim'de yapılacağını hatırlatan gazete, ayrıca merkezin sahibi Stephen Gore'un 2015 yılında insan uzuvları ile ticaret yapmak ve bağış yapan kişilerin yasaklamış olduğu amaçlara yönelik kullanmaktan suçlu bulunduğunu, bu kişinin hapis ve 121 bin dolarlık para cezasına çarptırıldığını ifade etti.

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YORUMLAR (17)

  • GERÇEKBU:
    Amerikanın geni bozuk, neden mi? kürek mahkumları, katiller, suçlular, sürgüne yollananlarla oluşmuş bir ırk. Neden psikopat oldukları ortada.
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  • CANER:
    Papa louie. Sizin kilisenin genleride bozuk. 50 cesit kiliseniz var. Hangisinden bahsediyorsun
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  • PAPA LOUİE:
    Kilise butur şeyleri kesinlikle yasaklamıştır insan bedeni kutsaldır öldükten sonra kimse dokunamaz Tanrı sizi affetsin Amen
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  • CCC:
    Amerika’nın belli bir kaç bölgesi dışında gece başınıza herşey gelebilir yani rüya ülke falan değil hikaye
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  • ASABİ:
    SÖMÜRGECİ KAPİTALİSTLER DÜNYAYI KURDUKLARI EKONOMİK SİSTEMLE SÖMÜRÜYORLAR DÜNYANIN NERESİNDE OLURSANIZ OLUN BUNDAN KURTULAMAZSINIZ HARCADIĞINIZ PARADAN SİZ HİSSETMEDEN HİSSETMEYECEĞİNİZ KISMI DİREKT VEYA İNDİREKT BUNLARIN KASASINA AKIYOR SİZİ VE BİZİ ADETA İNEK GİBİ SAĞIYORLAR DÜNYA KAYNAKLARINI VAHŞİCE TÜKETEREK NEDEN OLDUKLARI KÜRESEL İKLİM FELAKETİ UMURLARINDA DEĞİL BUNUN ACISINI TÜM İNSANLIK ÇEKECEK. İNSANLARA BELKİ HÜKMEDEBİLİRSİNİZ AMA DOĞAYA ASLA BUNU EĞER ÖMRÜNÜZ YETERSE GÖRECEKSİZ
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  • HAKLI:
    SON SÖZLERİN FELSEFİK OLMUŞ. SANA SONUNA KADAR KATILIYORUM. (İNSANLARA HÜKMEDEBİLİRSİNİZ AMA DOĞAYA ASLA !!! )
    2 1 Yayından Kaldır
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