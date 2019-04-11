Kadın Dizisinin Bahar'ı Mor Kazağını Çıkarınca Seyirci Rahat Bir Nefes Aldı

FOX TV'nin reytinglerde yüzünü güldüren dizisi Kadın, Bahar'ın 6 bölümdür çıkarmadığı kazağıyla sosyal medyada olay oldu.

İZLEYİCİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Bahar, çocukları ve eşi Sarp'ın Nezir'in elinden kurtulması olay oldu. Olay olan ve izleyiciyi bunaltan bir detay da Bahar'ın son 6 bölümdür çıkarmadığı mor kazağı oldu.

HEYECAN DORUKTA

Kadın dizisinde özellikle son bölümlerde heyecan iyice dorukta. Sarp ile Bahar'ın yeniden bir araya gelmesi ve Nezir'in adamları tarafından kaçırılması diziye aksiyon ve bol heyecan kattı. Dizinin başarısı reytinglere de yansıdı. Salı günlerinin galibi Kadın dizisi oldu.

MOR KAZAĞI SEYİRCİYİ BUNALTTI

Dizinin başrollerinden biri olan Bahar, çocukları Nisan ve Doruk ile önce eşi Sarp tarafından dağ evine götürüldü. Gece yarısı evden kaçmak zorunda kalan Bahar'ın üzerinde mor kazağı vardı.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Eşi Sarp'ın evinde uzun bir süre kalan Bahar'ın üzerinden mor kazağını çıkarmaması izleyicinin dikkatini çekti. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu kez de Nezir tarafından kaçırılan Bahar yine mor kazağı ile sosyal medyanın diline düştü.

"YETER ARTIK BUNALDIK"

Yapılan yorumlar arasında Bahar'ın kaçırıldığını ve yanında yedek kıyafetlerinin olmadığını söyleyenler de oldu fakat her ihtiyaçlarını karşılayan Nezir'in neden haftalar boyunca yedek kıyafet almayı akıl edemediği sorusunu soranlar çoğunluktaydı. Son 6 bölümdür Bahar'ın üzerinde o eski, mor kazağı gören seyirci ise 'yeter artık biz bunaldık nasıl yönetmen ya da senarist bu detayı atlar' diyerek sitemini dile getirdi.

6 BÖLÜM SONRA KAZAĞINI ÇIKARDI

Neyse ki Bahar, Kadın dizisinin yeni bölümünde adeta üzerine yapışan mor kazağını 6 bölüm sonra çıkardı seyircisi ise sonunda rahat bir nefes aldı.