Kadın Dizisinin Bahar'ı Mor Kazağını Çıkarınca Seyirci Rahat Bir Nefes Aldı
FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın Bahar'ı mor kazağıyla sosyal medyada gündem oldu. Bahar'ın çıkarmadığı kazağını 6 bölüm sonra çıkarması sonrası izleyici rahat bir nefes aldı.
FOX TV'nin reytinglerde yüzünü güldüren dizisi Kadın, Bahar'ın 6 bölümdür çıkarmadığı kazağıyla sosyal medyada olay oldu.
İZLEYİCİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI
Bahar, çocukları ve eşi Sarp'ın Nezir'in elinden kurtulması olay oldu. Olay olan ve izleyiciyi bunaltan bir detay da Bahar'ın son 6 bölümdür çıkarmadığı mor kazağı oldu.
HEYECAN DORUKTA
Kadın dizisinde özellikle son bölümlerde heyecan iyice dorukta. Sarp ile Bahar'ın yeniden bir araya gelmesi ve Nezir'in adamları tarafından kaçırılması diziye aksiyon ve bol heyecan kattı. Dizinin başarısı reytinglere de yansıdı. Salı günlerinin galibi Kadın dizisi oldu.
MOR KAZAĞI SEYİRCİYİ BUNALTTI
Dizinin başrollerinden biri olan Bahar, çocukları Nisan ve Doruk ile önce eşi Sarp tarafından dağ evine götürüldü. Gece yarısı evden kaçmak zorunda kalan Bahar'ın üzerinde mor kazağı vardı.
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Eşi Sarp'ın evinde uzun bir süre kalan Bahar'ın üzerinden mor kazağını çıkarmaması izleyicinin dikkatini çekti. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu kez de Nezir tarafından kaçırılan Bahar yine mor kazağı ile sosyal medyanın diline düştü.
"YETER ARTIK BUNALDIK"
Yapılan yorumlar arasında Bahar'ın kaçırıldığını ve yanında yedek kıyafetlerinin olmadığını söyleyenler de oldu fakat her ihtiyaçlarını karşılayan Nezir'in neden haftalar boyunca yedek kıyafet almayı akıl edemediği sorusunu soranlar çoğunluktaydı. Son 6 bölümdür Bahar'ın üzerinde o eski, mor kazağı gören seyirci ise 'yeter artık biz bunaldık nasıl yönetmen ya da senarist bu detayı atlar' diyerek sitemini dile getirdi.
6 BÖLÜM SONRA KAZAĞINI ÇIKARDI
Neyse ki Bahar, Kadın dizisinin yeni bölümünde adeta üzerine yapışan mor kazağını 6 bölüm sonra çıkardı seyircisi ise sonunda rahat bir nefes aldı.
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Zaten hep ayne ve dizide cok kalitesiz kiyafetler giyolar..igrencCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Neka boş insanlarsiniz yahuuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sanki çıkardı da ne oldu eski kıyafete döndü.Ceyda desen hep aynı taytCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ciro sıkıntısıCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Konu iyice daraldı.Yakında final yapar.Arif nedrn ikinci planda kaldı,Pırıl a yazik degil mi.Sarp ın pırıl dan olan cocukları cocuk değilmi filan filan.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır