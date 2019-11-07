Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için hazırlanan video, sosyal medyaya damga vurdu

07.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:15

Nart TV, son yıllarda artış gösteren kadın cinayetlerine dikkat çekmek için bir proje geliştirdi. Projede son yıllarda eşi, arkadaşı ya da tanımadığı kişiler tarafından canice öldürülen kadınların ölüm hikayeleri anlatıldı.

ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN HİKAYESİNİ ANLATTILAR

"Ölmek istemiyorum" başlığıyla yayınlanan ve sosyal medyaya damga vuran video "Neydi kadın? Kadın anaydı, kadın aşktı, kadın topraktı, kadın eşinin esbabını giyip cepheye çıkandı. Şimdi kadının toplumdaki yerine bakalım ya da yerleşemediği yurduna." sözleriyle başladı. Videoda canice öldürülen Münevver Karabulut, Sinem Yurdanur, Özgecan Aslan, Müberra Kuzdan, Gülay Şimşek, Filiz Karadavut, Dilek Zengin, Emine Bulut ve Şule Çet'in ölüm hikayeleri anlatıldı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada hızla yayılan videoda kadınlara makyajla yapılan yara ve kesikler ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Videoya "Erkekliğimden utandım", "Tüylerim diken diken oldu" ve "Ağlamaktan izleyemedim" gibi yorumlar yapıldı.