Kadın çalışana verilen üniformanın cebinden kanlı tampon çıktı

02.09.2019 16:27

Washington'da yaşayan 20 yaşındaki Payton Wilson isimli kadın, yeni başladığı iş yerinde tatsız bir sürprizle karşılaştı.

ŞİŞKİNLİK HİSSEDİNCE ELİNİ CEBİNE ATTI

Büyük bir heyecanla sabah iş yerine giden kadın çalışan, verilen üniformayı giymek için kabine gitti. Üniformayı giydikten sonra pantolonun cebinde bir şişlik hisseden kadın çalışan, elini cebine atıp cismi çıkarınca peçeteye sarılmış kanlı tamponu gördü.

MANZARA TİKSİNDİRİCİYDİ

Kullanılmış tamponun elbisesinin içine nasıl girdiğini anlamadığını söyleyen Payton, uzun yıllardır kan alma görevlisi olarak çalışmasına rağmen gördüğü manzaranın tiksindirici olduğunu söyledi.

İşte şaşkına uğratan olaya ilişkin kareler;