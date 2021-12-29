Kadıköy'deki silahlı kavga olayına ilişkin 2 kişi daha tutuklandı - Haberler
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Kadıköy'deki silahlı kavga olayına ilişkin 2 kişi daha tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Kadıköy'de iki grup arasında çıkan ve Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 2 kişi daha tutuklandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iki grup arasında çıkan ve Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 2 kişi daha tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fenerbahçe Mahallesi'nde 20 Aralık akşamı çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve Diyarbakır'da saklandığı adreste yakalanan C.K. ile hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan F.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.Ö.'ye ise ev hapsi uygulandığı öğrenildi.

Emniyetteki sorgularının ardından 24 Aralık'ta adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 7 kişiden tutuklananların sayısı 3'e yükselirken, 1 kişiye ev hapsi uygulandı, 2 kişi adli kontrol, 1 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Olayda yaralanan A.Ç. ve M.Ç.'nin ise tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Olay

Kadıköy'de 20 Aralık akşamı bir restoranda yaşanan silahlı kavgada Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan hayatını kaybederken, "Çakıroğulları" olarak bilinen gruptan 4 kişi yaralanmıştı.

Kadıköy'deki silahlı kavga olayına ilişkin 2 kişi daha tutuklandı

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