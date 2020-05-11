İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
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İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı

İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
11.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:43

İstanbul Kadıköy'de 26 katlı bir rezidansın 7'inci katında ikamet eden iş adamı, kendisine ait tabancayı ateşleyerek intihar etti.

Kadıköy'de lüks bir rezidansta oturan iş adamı silahla intihar etti. Haberi alan yakınları eve koştu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay saat 12.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir rezidansın 7'inci katında meydana geldi. İddiaya göre iş adamı Metin Y. evinde kendisine silahla ateş ederek intihar etti. Haberi alan yakınları Metin Y'nin evine akın etti. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri iş adamının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri bölgede çalışmalar yaptı. Savcı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda iş adamının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı

Kaynak: DHA

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