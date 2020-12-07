Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası ilk kez sahne aldı

Kadıköy Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hiçbir sabit geliri olmayan ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçen müzisyenlere destek olmak amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası, sanatseverlerin karşısına çıktı.

Kadıköy Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hiçbir sabit geliri olmayan ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçen müzisyenlere destek olmak amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası, sanatseverlerin karşısına çıktı.

Kadıköy Süreyya Operası'nda gerçekleşen konserde orkestra şefliğini Rengin Gökmen üstlenirken, piyanist İdil Biret orkestraya solist olarak eşlik etti.

Gökmen, zorlu dönemlerde her zaman sahne sanatlarının en büyük darbeyi gördüğünü, bu konserde birçok sanatçının karşılık beklemeden destek verdiğini belirterek, "Bu akşam burada çok özel bir orkestranın konserine tanık olacaksınız. Hepimizin bildiği gibi yalnız ülkemiz değil, dünya çok uzun bir süredir son derece travmatik günler geçiriyor. Bu olumsuz ortamın çok yakın bir gelecekte sona ermesini umut ediyoruz ancak halen o pandemi koşullarının en zorlu anlarını yaşarken sizlerin karşısına böyle bir konserle çıkmış bulunuyoruz." dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da bu dönemden sanatın ve sanatçının gücüyle ve dayanışmayla çıkılabileceğini vurgulayarak, "Biz burada dayanışma içerisinde hem sanata ufak da olsa bir can suyu verelim, zor durumda olan arkadaşlarımıza destek olalım amacıyla bu konseri gerçekleştiriyoruz. Sanatçının en büyük besin kaynağı alkıştır. Onları buraya gelerek bu alkıştan mahrum etmediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Yaklaşık bir saat süren etkinlikte Johann Sebastian Bach, Tomaso Albinoni ve Armağan Durdağ'ın eserleri seslendirildi.

Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası, 4 Ocak'ta Oğuzhan Balcı ile Gökhan Aybulus'un, 8 Şubat'ta Gürer Aykal ile Bülent Yazıcı'nın, 8 Mart'ta İbrahim Yazıcı ile Gülsin Onay'ın, 29 Mart'ta ise Hakan Şensoy ile Cihat Aşkın'ın katılımlarıyla tekrar sahne alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya